Парламент Швеции впервые в истории вынес вотум недоверия премьер-министру

Голосование по вотуму доверия действующему премьер-министру Стефану Лёвену в парламенте Швеции состоялось в понедельник, трансляция велась на интернете. Большинство депутатов — 181 из 349 человек — выразили недоверие главе правительства.

Возможность вотума недоверия прописана в конституции 1974 года. С тех пор риксдаг одиннадцать раз голосовал по этому вопросу и всегда отрицательно. Таким образом Стефан Лёвен стал первым премьер-министром в истории, которому вынесен вотум недоверия.

17 июня популистская партия «Шведские демократы» потребовала провести в парламенте голосование по вопросу о доверии премьер-министру. Ранее лидер Левой партии Нуши Дадгостар заявила, что не доверяет Лёвену из-за предложения правительства ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах. Против премьера в парламенте проголосовали также Христианско-демократическая и Умеренная коалиционная партии.

После голосования Лёвену придется либо уйти в отставку, либо объявить внеочередные выборы.