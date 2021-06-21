Парламент Швеции впервые в истории вынес вотум недоверия премьер-министру

Голосование по вотуму доверия действующему премьер-министру Стефану Лёвену в парламенте Швеции состоялось в понедельник, трансляция велась на интернете. Большинство депутатов — 181 из 349 человек — выразили недоверие главе правительства.
Возможность вотума недоверия прописана в конституции 1974 года. С тех пор риксдаг одиннадцать раз голосовал по этому вопросу и всегда отрицательно. Таким образом Стефан Лёвен стал первым премьер-министром в истории, которому вынесен вотум недоверия.
17 июня популистская партия «Шведские демократы» потребовала провести в парламенте голосование по вопросу о доверии премьер-министру. Ранее лидер Левой партии Нуши Дадгостар заявила, что не доверяет Лёвену из-за предложения правительства ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах. Против премьера в парламенте проголосовали также Христианско-демократическая и Умеренная коалиционная партии.
После голосования Лёвену придется либо уйти в отставку, либо объявить внеочередные выборы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016