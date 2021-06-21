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Парламент Швеции впервые в истории вынес вотум недоверия премьер-министру

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Голосование по вотуму доверия действующему премьер-министру Стефану Лёвену в парламенте Швеции состоялось в понедельник, трансляция велась на интернете. Большинство депутатов — 181 из 349 человек — выразили недоверие главе правительства.

Возможность вотума недоверия прописана в конституции 1974 года. С тех пор риксдаг одиннадцать раз голосовал по этому вопросу и всегда отрицательно. Таким образом Стефан Лёвен стал первым премьер-министром в истории, которому вынесен вотум недоверия.

17 июня популистская партия «Шведские демократы» потребовала провести в парламенте голосование по вопросу о доверии премьер-министру. Ранее лидер Левой партии Нуши Дадгостар заявила, что не доверяет Лёвену из-за предложения правительства ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах. Против премьера в парламенте проголосовали также Христианско-демократическая и Умеренная коалиционная партии.

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После голосования Лёвену придется либо уйти в отставку, либо объявить внеочередные выборы.

Швеция
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