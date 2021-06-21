МАЗ, «Белаз» и другие: ЕС ввел новые санкции против чиновников и предприятий Беларуси

Евросоюз расширил санкции против Беларуси, добавив в черный список 78 физических и восьми юридических лиц. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

«Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и восьми юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», — отмечается в нем.

Совет подчеркивает, что «семь физических и одно юридическое лицо подпали под новые санкции в связи с вынужденной и незаконной посадкой рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, что поставило под угрозу безопасность полетов, и задержанием белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги». «Среди тех, кто попал в список, также есть несколько видных бизнесменов, которые поддерживают режим Лукашенко и получают от него выгоду. Таким образом, эти санкции посылают еще один сильный сигнал сторонникам режима о том, что их дальнейшая поддержка Александра Лукашенко обходится им очень дорого», — говорится в документе.

Таким образом, как поясняет Совет, ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси в настоящее время распространяются в общей сложности на 166 физических и 15 юридических лиц. Их активы, в случае обнаружения в странах ЕС, подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям Евросоюза запрещается предоставлять средства тем, кто включен в список. Кроме того, на физических лиц распространяется запрет на поездки, который препятствует их въезду или транзиту через страны ЕС.

Евросоюз включил в черный список восемь белорусских компаний и юридических лиц, в числе которых МАЗ, «Белаз», ЗАО «Новая нефтяная компании», говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза.

В черный список ЕС вошли: ОАО «Минский автомобильный завод» (МАЗ), ОАО «Белаз» (Белорусский автомобильный завод), OOO «Logex» (компания «Логекс»), ЗАО «Новая нефтяная компания» (ННК), экспортная компания ООО «Сохра», складская компания «Bremino Group», ООО «Глобалкастом — менеджмент», а также «Госпредприятие Белаэронавигации», занимающееся контролем воздушного трафика.

ЕС включил в черный список министра обороны и главу СК Беларуси, крупных бизнесменов, силовиков и членов семьи Лукашенко.