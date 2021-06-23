К концу лета индийский штамм вытеснит в Европе все остальные

По меньшей мере 90% новых случаев заражения коронавирусом в Европе к концу августа, как ожидается, будут спровоцированы индийским вариантом мутации коронавируса. С такой оценкой в среду выступил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

В связи с высокой контагиозностью штамма «Дельта» «70% новых случаев заражения SARS-CoV-2 в странах Европейского союза и Европейской экономической зоны, как ожидается, будут вызваны этим вариантом к началу августа и 90% случаев — к концу августа», — отмечается в сообщении центра, размещенном на его сайте.

«Исходя из имеющихся данных, трансмиссивность (заразность) SARS-CoV-2 Delta (B.1.617.2) на 40-60% выше по сравнению со штаммом „Альфа“ (британским вариантом). Индийский штамм может быть связан с более высоким риском госпитализации. Кроме того, есть данные, что получившие только первую дозу вакцины из двух менее защищены от заражения вариантом „Дельта“, чем от других вариантов, независимо от типа вакцины», — указывается в заявлении.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний также предостерег от послаблений противоэпидемических мер в летние месяцы, так как это может привести к «быстрому и значительному росту ежедневных случаев заражения во всех возрастных группах и вызвать увеличение числа госпитализаций и смертей».

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европе за семь дней коронавирусом заразились более 324 тыс. человек и умерли более 6 тыс. Как сообщили в организации, пока не удается остановить распространение ряда штаммов коронавируса, отнесенных к «вариантам, вызывающим обеспокоенность». В частности, штамм «Альфа», обнаруженный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует в 170 странах. В свою очередь штамм «Дельта», который известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, проник за неделю в пять новых стран, и сейчас их число достигло 85. Как подчеркивается в бюллетене ВОЗ, «Дельта» обладает гораздо более высокой заразностью, чем «Альфа», и, как ожидается, именно «Дельта» станет доминирующей разновидностью SARS-CoV-2, «если нынешняя тенденция продолжится».