Украина и Китай могут подписать соглашение о безвизовом режиме

Правительства Украины и Китая работают над подготовкой соглашения о безвизовом режиме между странами.

Об этом заявил посол Китая в Украине Фань Сяньжун на пресс-конференции в четверг в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

«Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы подписать межправительственное соглашение о безвизовом режиме между Китаем и Украиной», — сказал посол.

По его словам, подписание такого документа создаст максимальные удобства для поездок граждан двух стран и будет способствовать взаимопониманию и взаимовыгодному сотрудничеству между государствами.