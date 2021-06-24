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В Индии зарегистрировали первый случай смерти от штамма «Дельта плюс»

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В Индии зарегистрировали первый случай смерти от штамма «Дельта плюс»

Индийский штат Мадхья-Прадеш сообщил в четверг, что секвенирование генома пациентки, скончавшейся от коронавирусной инфекции 23 мая, показал наличие варианта штамма вируса «Дельта плюс». Об этом сообщает в четверг газета The Economic Times со ссылкой на представителей местных властей.

По мнению властей штата, это, возможно, первый официально подтвержденный случай смерти от такого варианта коронавируса. Всего в штате было выявлено пять случаев заражения этим вариантом вируса, четверо пациентов выздоровели. Их образцы еще тогда были отправлены на исследование. Сообщается, что скончавшаяся женщина не была привита от COVID-19.

В среду телеканал NDTV со ссылкой на медицинские источники сообщил, что число заразившихся в Индии новым вариантом штамма коронавируса «Дельта плюс» составляет порядка 40.

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Версия коронавируса, получившая официальное название «Дельта», была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским штаммом. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма «Дельта плюс» считается еще более заразным.

Индия, Дельта
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