В Киеве за минувшие сутки не было ни одного летального случая от COVID

В Киеве за прошедшие сутки выявили и 223 больных коронавирусом, при этом впервые за долгое время летальных случаев за сутки в столице нет, сообщает пресс-служба Виталия Кличко в Фейсбук.

Выздоровели за сутки 605 человек.

В больницы столицы госпитализировали 43 больных коронавирусной инфекцией, 22 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.