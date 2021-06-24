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Части украинцев субсидии не переназначат автоматически – нужно будет прийти с документами

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Части украинцев субсидии не переназначат автоматически – нужно будет прийти с документами

В течение нескольких дней для 2,5 миллиона домохозяйств в автоматическом режиме переназначат субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телеканала «Прямой», часть видео которого обнародована на сайте Министерства социальной политики Украины в Фейсбуке.

«Было принято решение о том, что для 85% получателей жилищных субсидий переназначение на следующий период будет осуществлено автоматически. Буквально вчера мы получили от Министерства финансов результаты верификации данных, которые они собирали из банковских учреждений, из государственных реестров прав на движимое, недвижимое имущество. Сегодня эти данные утром были отправлены в районные органы социальной защиты населения, и, соответственно, завтра-послезавтра состоится процесс назначения субсидий в автоматическом режиме 2,5 миллионам домохозяйств», — рассказал Музыченко.

Он уточнил, что соответствующие выплаты будут профинансированы в начале следующего месяца, то есть с начала июля.

«Выплачены будут субсидии и за май, и за июнь. Поэтому ни один гражданин не потеряет субсидию за предыдущие периоды», — заверил заместитель министра соцполитики.

В то же время он отметил, что части домохозяйств субсидия будет назначаться только после личного обращения.

«Это так называемые мобильные категории населения, в частности, мы говорим о тех категориях населения, которые арендуют жилье, то есть арендаторы, которые могут сегодня в одном месте его арендовать, а завтра сменить место аренды. С собственным жильем такая ситуация несколько по-другому выглядит, поэтому этим домохозяйствам, это около 15% от их получателей, нужно с заявлениями и декларациями обратиться в один из вышеуказанных способов», — разъяснил Музыченко.

В частности, по его словам, можно лично посетить ЦПАП, орган социальной защиты населения или территориальную общину, можно заполнить необходимые документы и отправить их по почте или заполнить документы через веб-интерфейс, размещенный на сайте Министерства социальной политики.

Музыченко подчеркнул, что каждый из этих способов дает возможность на оформление жилищной субсидии с мая текущего года.

«Все обращения, будут направлены в органы социальной защиты населения до начала отопительного периода, мы говорим по сентябрь включительно, по ним решения будут приниматься начиная с мая. И людям с мая выплатят соответствующие средства», — отметил Музыченко.

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Также он заверил, что задолженности по выплате льгот или субсидий «не было и нет».

«На сегодня все профинансировано в полном объеме... Что касается средств, выделенных на финансирование непосредственно субсидий, то к началу отопительного периода средств более чем достаточно. С учетом тех цен и тарифов, которые будут у нас в начале отопительного периода, будет решаться вопрос о необходимости дополнительного ресурса», — сообщил чиновник.

Как сообщалось, 14 апреля 2021 года Кабинет Министров одобрил проект постановления, которым изменил правила предоставления жилищных субсидий.

Минсоцполитики, субсидии
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