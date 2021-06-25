Индийский штамм коронавируса вдвое заразнее обычного

Индийская разновидность коронавируса «Дельта» вдвое заразнее исходного штамма, обнаруженного в Ухане, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации Здравоохранения Сумья Сваминатан.

Трансляция сеанса вопросов и ответов велась на странице ВОЗ в Twitter.

По словам представителя ВОЗ, человек, зараженный этим штаммом, может передать инфекцию «не двум, а четырем, шестерым и даже восьмерым». Сваминатан отметила, что по сравнению с началом пандемии сейчас фиксируется намного больше случаев, когда коронавирусом заболевают все члены семьи.

Сваминатан не исключила, что дельта-вариант вскоре станет доминирующим штаммом в мире, как ранее это произошло с вариантом «альфа» (британским штаммом).

«Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые сегодня используются в мире, кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания», — рассказала Сваминатан.