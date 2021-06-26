Прокуратура США заинтересовалась бизнесом Трампа

Семейный бизнес бывшего президента США Дональда Трампа — компания Trump Оrganization — проходит по уголовному делу, сообщила The New York Times со ссылкой на источники. Обвинения компании могут быть выдвинуты на следующей неделе.

О том, что Trump Оrganization проходит по уголовному делу в связи с дополнительными льготами, предоставленными членам руководства, прокуратура Манхэттена сообщила адвокатам Трампа.

Как пишет газета, это расследование — часть другого в отношении деловых связей Трампа и, в частности, финансового директора компании Аллена Вайселльберга. Однако то, что обвинения могут быть предъявлены самой Trump Оrganization, ранее не было известно.

Власти заинтересовались льготами, которые Трамп и его компания предоставляли Вайселльбергу и другим руководителям, включая десятки тысяч долларов на обучение одного из внуков Вайселльберга в частной школе, а также арендную плату за квартиры и машины. Они изучают, были ли эти льготы зафиксированы в отчетности Trump Оrganization и уплачены ли с них налоги.

Компания в свою очередь отрицает нарушение закона, пишет The New York Times. Ее адвокаты встречались с прокурорами, пытаясь убедить их не предъявлять обвинения компании, и пока неясно, отказались ли последние от этого, сообщает издание. Также пока неизвестно, будут ли предъявлены обвинения самому Трампу.

Адвокат экс-президента Рональд Фишетти рассказал газете, что за свою более чем 50-летнюю практику никогда не видел, чтобы окружная прокуратура преследовала компанию из-за предоставленных ей льгот сотрудникам. «Это смешно и возмутительно», — заявил Фишетти.

Несколько юристов, специализирующихся на налогах, сообщили The New York Times, что предъявление компании обвинений только за неуплату налогов с льгот было бы очень необычно.

Trump Оrganization попала в поле зрения правоохранителей еще три года назад, в частности, выяснялось, не манипулировала ли компания стоимостью своей собственности для получения льготных кредитов и налоговых послаблений.

Trump Оrganization — семейная компания Трампов, ее основала бабушка экс-президента США. Сам Дональд Трамп был ее генеральным директором до 2017 года. Компания управляет различным бизнесом, в том числе отелями, коммерческой недвижимостью, гольф-клубами.