Войти
Украина получит $350 млн от Всемирного банка
госфинансы
Украина получит $350 млн от Всемирного банка
Разумков исключает референдум об отказе от Донбасса
позиция
Разумков исключает референдум об отказе от Донбасса

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Прокуратура США заинтересовалась бизнесом Трампа

239
Прокуратура США заинтересовалась бизнесом Трампа

Семейный бизнес бывшего президента США Дональда Трампа — компания Trump Оrganization — проходит по уголовному делу, сообщила The New York Times со ссылкой на источники. Обвинения компании могут быть выдвинуты на следующей неделе.

О том, что Trump Оrganization проходит по уголовному делу в связи с дополнительными льготами, предоставленными членам руководства, прокуратура Манхэттена сообщила адвокатам Трампа.

Как пишет газета, это расследование — часть другого в отношении деловых связей Трампа и, в частности, финансового директора компании Аллена Вайселльберга. Однако то, что обвинения могут быть предъявлены самой Trump Оrganization, ранее не было известно.

Власти заинтересовались льготами, которые Трамп и его компания предоставляли Вайселльбергу и другим руководителям, включая десятки тысяч долларов на обучение одного из внуков Вайселльберга в частной школе, а также арендную плату за квартиры и машины. Они изучают, были ли эти льготы зафиксированы в отчетности Trump Оrganization и уплачены ли с них налоги.

Компания в свою очередь отрицает нарушение закона, пишет The New York Times. Ее адвокаты встречались с прокурорами, пытаясь убедить их не предъявлять обвинения компании, и пока неясно, отказались ли последние от этого, сообщает издание. Также пока неизвестно, будут ли предъявлены обвинения самому Трампу.

Адвокат экс-президента Рональд Фишетти рассказал газете, что за свою более чем 50-летнюю практику никогда не видел, чтобы окружная прокуратура преследовала компанию из-за предоставленных ей льгот сотрудникам. «Это смешно и возмутительно», — заявил Фишетти.

Несколько юристов, специализирующихся на налогах, сообщили The New York Times, что предъявление компании обвинений только за неуплату налогов с льгот было бы очень необычно.

Читайте также: СМИ узнали о планах США и Германии помочь Украине из-за «Северного потока -2»

Trump Оrganization попала в поле зрения правоохранителей еще три года назад, в частности, выяснялось, не манипулировала ли компания стоимостью своей собственности для получения льготных кредитов и налоговых послаблений.

Trump Оrganization — семейная компания Трампов, ее основала бабушка экс-президента США. Сам Дональд Трамп был ее генеральным директором до 2017 года. Компания управляет различным бизнесом, в том числе отелями, коммерческой недвижимостью, гольф-клубами.

Дональд Трамп, Trump Оrganization
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 26 июня 2021
Пятница, 25 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Ребята, вы серьезно?

ЗЕ… ленский! Вчера насмешил дважды. Одна часть ленты ржет, не переставая, потому что Филю Киркорова объявили угрозой для нацбезопасности. Вторая часть заливается смехом, потому что власть отправила сбушников с обыском … к теще Медведчука.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Налоговое «головокружение без успехов»

Офис президента и Кабинет Министров предлагают поднять ставки налогов и ренты сразу для целого списка деятельности – здесь и разведение домашней птицы, и производство пива, и пользование радиочастотами, и добыча железной руды. Цель понятна – «залатать» дыры в бюджете. Вот только получится ли? Не выйдет ли так, что вместо обещанных миллиардов спровоцирую проблемы в экономике?
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Акела промахнулся. Опять. Снова

Обыски в офисе и у тещи (?!!!) Медведчука – это продолжение негативного сценария. Негативного для Зеленского & Co.Мы уже видели, как «Акела промахнулся» один раз. Когда власть выдвигает громкие обвинения – госизмена и разграбление национальных ресурсов – а потом судья на заседании на всю страну отчитывает прокурорских за то, что нет доказательств – это удар по репутации.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016