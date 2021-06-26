В США расширили список побочных эффектов вакцин Pfizer и Moderna

Управление по санитарному контролю за продуктами и медикаментами США (FDA) объявило, что добавило в сопроводительную документацию вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna предупреждения о возможных редких побочных эффектах на сердце, сообщается на сайте регулятора.

«Сегодня FDA объявляет о внесении изменений в информационные бюллетени для пациентов и поставщиков медицинских услуг Moderna и Pfizer-BioNTech. Данные вакцины от COVID-19 предполагают повышенный риска миокардита (воспаление сердечной мышцы) и перикардита (воспаление ткани, окружающей сердце) после вакцинации», — говорится в сообщении.

Так, пациентам рекомендовано немедленно обратиться за медицинской помощью если они почувствуют боль в груди, одышку или ощущение учащенного сердцебиения, трепетания или стука сердца.

Ведомство уточнило, что на 300 млн доз вакцин Pfizer и Moderna, примененных в США, было зарегистрировано около 1,2 тыс. случаев миокардита и перикардита. Еще около 300 человек в возрасте до 30 лет оказались в больницах, однако практически все они были выписаны после проведенного обследования.

Вакцины Moderna и Pfizer являются двумя из трех препаратов, одобренных в США — в стране также одобрено для использования однокомпонентное средство американской Johnson & Johnson.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучит, есть ли связь между случаями миокардита (воспаления сердечной мышцы) и вакцинацией от коронавируса препаратом от Pfizer/BioNTech. По словам представителя ВОЗ Марианджелы Симао, информация о таких случаях поступает из США и Израиля. «Мы проводим мониторинг с помощью Стратегической консультативной группы по безопасности вакцин», — говорила она.

Зимой 2021 года органы здравоохранения различных стран зафиксировали другие побочные эффекты применения Pfizer. Например, в Израиле у 13 человек после прививки произошел легкий лицевой паралич. В Нидерландах некоторые столкнулись с аллергией и отеками.