Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины исключило российского исполнителя Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины в ответ на соответствующее обращение Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба Минкультуры в воскресенье.
«Согласно новому письмо Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо относительно включения Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, — МКИП исключает Киркорова из этого списка», — говорится в сообщении.
Так, отмечается, что, на основании обращения Службы безопасности Украины от 25 июня 2021 года № 5/1/1-7000, Минкультуры признает свой указ от 22 июня 2021 года № 446 «Об обновлении Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины и его обнародовании на официальном веб-сайте» утратившим силу.
«Оба указа, как о включении (Киркорова в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины — Ред.), так и отмене включения, изданы на основании соответствующих писем СБУ. Они согласно ст. 15 закона „О кинематографии“ предусматривают безусловность действий МКИП о включении или исключении граждан иностранных государств из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности», — подчеркивают в ведомстве.
Там добавляют, что включая или исключая тех или иных лиц из перечня, «министерство осуществляет только административное техническое действие относительно обнародования в определенный законодательством способ решения компетентных органов (в данном случае СБУ) по квалифицированию действий иностранных граждан, которые приводят к их включению в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности».
«При этом, как причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к Минкультуры не указывает», — резюмируют в ведомстве.
Как сообщалось, 24 июня Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
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