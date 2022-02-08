Шмыгаль ждет, что Чехия и Австрия подпишут декларации о поддержке европейской перспективы Украины

Подписание на уровне глав государств и правительств совместных деклараций о европейской перспективе Украины станет четким сигналом, что проевропейские реформы в Украине заслуживают поддержки всех стран-членов Европейского Союза, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В ходе встречи с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом, министром иностранных дел Словакии Иваном Корчком и министром иностранных дел Чехии Яном Липавским Шмыгаль поблагодарил Словакию за подписание соответствующей декларации и выразил надежду, что вскоре евроинтеграцию Украины официально поддержат также Чехия и Австрия, сообщает «Урядовый портал».
Шмигаль также подчеркнул, что визит глав МИД трех европейских стран является важным сигналом солидарности с Украиной. Он поблагодарил за предоставление экономической, гуманитарной и военной поддержки, а также лично министров за посещение линии разграничения накануне.
«Благодарю за твердую позицию ваших стран. Сегодня у нас высокий уровень поддержки со стороны Европейского Союза и его стран-членов. Практическая помощь Вооруженным силам Украины критически важна для нас, поскольку сегодня Украина стала щитом Европы перед лицом угрозы с востока», — отметил премьер-министр.
Министры иностранных дел в свою очередь заверили, что Австрия, Словакия и Чехия полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016