Шмыгаль ждет, что Чехия и Австрия подпишут декларации о поддержке европейской перспективы Украины

Подписание на уровне глав государств и правительств совместных деклараций о европейской перспективе Украины станет четким сигналом, что проевропейские реформы в Украине заслуживают поддержки всех стран-членов Европейского Союза, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В ходе встречи с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом, министром иностранных дел Словакии Иваном Корчком и министром иностранных дел Чехии Яном Липавским Шмыгаль поблагодарил Словакию за подписание соответствующей декларации и выразил надежду, что вскоре евроинтеграцию Украины официально поддержат также Чехия и Австрия, сообщает «Урядовый портал».

Шмигаль также подчеркнул, что визит глав МИД трех европейских стран является важным сигналом солидарности с Украиной. Он поблагодарил за предоставление экономической, гуманитарной и военной поддержки, а также лично министров за посещение линии разграничения накануне.

«Благодарю за твердую позицию ваших стран. Сегодня у нас высокий уровень поддержки со стороны Европейского Союза и его стран-членов. Практическая помощь Вооруженным силам Украины критически важна для нас, поскольку сегодня Украина стала щитом Европы перед лицом угрозы с востока», — отметил премьер-министр.

Министры иностранных дел в свою очередь заверили, что Австрия, Словакия и Чехия полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.