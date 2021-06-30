В Беларуси СМИ будут наказывать за «вредную» информацию

Президент Беларуси Александр Лукашенко закрепил за Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере новые полномочия, в соответствии с которыми она может принимать меры в отношении любых медиа за распространение информации, способной нанести вред национальным интересам. Это следует из указа главы государства, опубликованного в среду на Национальном правовом интернет-портале.

Данная комиссия вправе принимать решения «о наличии в продукции средства массовой информации, в том числе иностранного СМИ, на интернет-ресурсе, в сетевом издании информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».

Согласно подписанному в мае Лукашенко скорректированному закону о СМИ, данная Межведомственная комиссия вправе принимать решения по ограничению доступа к интернет-ресурсам и прекращению выпуска СМИ при наличии информационных сообщений, распространение которых способно нанести вред национальным интересам.

Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере является постоянно действующим коллегиальным органом, она была создана в ноябре 2017 года при Совете Безопасности для «совершенствования координации деятельности государственных органов и иных организаций по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь в информационной сфере».