В Австрии отметили комендантский час и разрешили ночью ходить в бары

В Австрии с 1 июля отменили введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции в ноябре 2020 года комендантский час, который действовал с полуночи до пяти часов утра, а также заработали закрытые в ночные часы ночные клубы, бары и рестораны. Такое решение ранее приняло правительство страны. Бары и рестораны могут быть заполнены максимум на 75%.

В стране теперь также разрешено проведение развлекательных мероприятий, свадеб и других торжеств с численностью участников до 100 человек, при этом их участники могут не носить маски. Для проведения мероприятия с большим числом участников нужно будет получать разрешение местных властей.

Однако все эти послабления возможны только для тех граждан страны, которые прошли курс вакцинации, имеют на руках отрицательный результат теста на коронавирус или справку о выздоровлении от COVID-19. Это правило, известное в стране как 3G (Geimpften, Getesteten, Genesenen Personen — вакцинированные, протестированные, выздоровевшие люди), также закреплено правительственным постановлением.

В то же время в общественных местах, в общественном транспорте, в клиентских зонах коммерческих помещений — например в магазинах, музеях и других закрытых помещениях — обязательны маски, которые закрывают рот и нос. Однако с 1 июля в магазинах, музеях и общественном транспорте больше не нужно носить респираторы типа FFP-2, которые были обязательны раньше при посещении общественных мест.

Ослабление мер связано со снижением динамики заражений коронавирусом.