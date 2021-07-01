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ВОЗ отмечает рост числа заболевших коронавирусом в Европе

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ВОЗ отмечает рост числа заболевших коронавирусом в Европе

Европейское бюро ВОЗ два месяца подряд наблюдало снижение числа заразившихся коронавирусом, а также госпитализаций и смертей, вызванных заболеванием. Но этот период закончился, сообщил в четверг директор Европейского бюро всемирной организации Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене.

«Десятинедельное снижение числа случаев COVID-19 в 53 странах Европейского региона ВОЗ подошло к концу. На прошлой неделе количество заболевших выросло на 10% из-за более широкого общения, поездок, собраний и ослабления социальных ограничений. Это происходит в контексте быстро меняющейся ситуации: новый вызывающий беспокойство вариант — штамм „Дельта“ — и в регионе, где, несмотря на огромные усилия государств-членов, миллионы людей остаются непривитыми», — отметил он.

По его словам, «Дельта» очень быстро обгоняет «Альфу» и уже приводит к увеличению госпитализаций и смертей. «К августу в Европейском регионе ВОЗ „Дельта“ будет доминировать, но к августу регион не будет полностью вакцинирован (63% людей все еще ждут своего первого прививки). А в августе Европейский регион ВОЗ по-прежнему будет в основном свободным от ограничений, поскольку увеличится количество поездок и собраний», — продолжил Клюге.

Глава бюро подчеркнул, что нельзя забывать о необходимости следовать правилам и сделать прививку. «Задержки с вакцинацией уносят жизни, и чем медленнее мы вакцинируем, тем больше вариантов появится. Мы видим, что во многих странах дела идут хорошо, но правда в том, что средний охват вакцинацией в регионе составляет всего 24%, и, что еще более важно, половина наших пожилых людей и 40% наших медицинских работников все еще не защищены. Это недопустимо, и это далеко от рекомендуемых 80% охвата взрослого населения», — сказал он.

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Клюге подчеркнул, что ситуация ближайшие недели и месяцы покажет, смогут ли школы открыть свои двери для детей. «Это зависит от наших решений и действий отдельных лиц, сообществ и правительств, которые мы будем принимать сейчас и в предстоящие недели», — подытожил он.

Европа, ВОЗ, коронавирус
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