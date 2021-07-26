В Европе серьезно ухудшилась ситуация с заболеваемостью COVID-19

Темпы распространения коронавирусной инфекции вновь растут в ряде европейских стран, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно ее подсчетам, основанным на сведениях национальных ведомств, в Греции и на Кипре заболеваемость вышла на самый высокий уровень с начала пандемии, в Испании и Португалии регистрируются максимальные за последние полгода показатели.

Всего в Европе за период пандемии выявили уже более 58,74 млн случаев заражения, умерли более 1,2 млн человек. По обоим показателям Европа занимает второе после американского региона место в мире.

Наибольший суточный прирост числа заражений — свыше 40 тыс. — регистрируется в Великобритании. Последний раз такие высокие показатели фиксировались в стране в конце марта.

В Испании ежедневно уже заражаются около 25 тыс. человек, это самый высокий уровень с февраля текущего года. На февральский уровень — более 4 тыс. случаев заражения в день — вышла заболеваемость и в Португалии.

Во Франции за минувшие сутки выявили 16,1 тыс. инфицированных, до этого два дня подряд показатель превышал отметку 21 тыс., что является максимумом с начала мая.

В Италии сейчас регистрируют более 5 тыс. случаев заражения в сутки. Месяц назад показатели были в 10 раз ниже.

На уровень конца мая — начала июня вышли темпы распространения инфекции в Германии (более 2 тыс. случаев заражения в сутки) и Бельгии (около 2 тыс.). Причем в ФРГ они выросли в пять раз по сравнению с показателями месячной давности.

В Нидерландах, где скачок заболеваемости произошел раньше, чем в других странах, 17 июня зарегистрировали свыше 11 тыс. новых случаев заражения, к началу этой недели показатели снизились до 6 тыс. При этом месяц назад в стране выявляли около 600 инфицированных в сутки.

В Греции на минувшей неделе был зарегистрирован самый высокий за всю пандемии суточный показатель — более 4,3 тыс. случаев заражения. На уровень максимальных значений — свыше 1 тыс. инфицированных в сутки — вышла заболеваемость и на Кипре.

На Мальте, где месяц назад выявляли менее 10 заразившихся в сутки, сейчас уже около 170-200.

В Хорватии заболеваемость с 70 случаев в сутки в конце июня выросла до 170-190 в конце июля. В Черногории за этот же период она поднялась с 10 до 65. При этом в Черногории на каждые 100 тыс. жителей приходится 16,1 тыс. инфицированных, что является одним из самых высоких показателей в мире. В Хорватии этот показатель вдвое ниже.

Относительно стабильной остается эпидемическая ситуация в Болгарии: в сутки там регистрируют 120-140 инфицированных, месяц назад — 70-80.

В Турции заболеваемость превысила уровень 9,5 тыс. случаев заражения в сутки — это самый высокий показатель с 20 мая. Месяц назад она держалась на уровне 5,6-5,7 тыс.