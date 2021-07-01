США и ЕС призвали Раду принять антикоррупционную стратегию

США и Европейский Союз заявили, что ожидают принятия Верховной Радой законопроекта № 4135 о введении в действие Национальной стратегии борьбы с коррупцией Украины на 2021-2025 годы.

«США и Европейский Союз ожидают принятия Верховной Радой законопроекта 4135 о введении в действие Национальной стратегии борьбы с коррупцией Украины на 2021-2025 годы для включения и координации антикоррупционных усилий Украины в правительстве», — говорится в сообщении посольства США в Twitter в четверг.

Подчеркивается, что после принятия США и ЕС готовы поддержать Национальное агентство по предупреждению коррупции и заинтересованные стороны в разработке и введении государственной программы в действие.

«Через 4 года после завершения последней стратегии наступило время целостного и стратегического подхода к программе борьбы с коррупцией в Украине», — указали в американском посольстве.