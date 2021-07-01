Кулеба рассказал, о чем Зеленский будет говорить с Байденом

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден во время запланированной на июль встречи в Вашингтоне подробно обсудят участие Соединенных Штатов в процессе политико-дипломатического урегулирования конфликта на востоке нашей страны и противодействия российской агрессии.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Лига».
«Программа-максимум - сделать новый шаг в вопросах взаимодействия с нашими партнерами в сфере безопасности и обороны, инвестиций и торговли. Я пока не знаю, выйдем ли мы из встречи уже с готовым ответом о том, каким будет участие США в процессе политико-дипломатического урегулирования и противодействия российской агрессии, но точно президенты будут очень подробно об этом говорить. Это будет ключевая тема», - сказал Кулеба.
Он добавил, что цель Украины - найти такой формат участия США в переговорах, который будет давать максимальный результат. По словам главы украинской дипломатии, американцы «уже в этом процессе, но этого недостаточно, чтобы изменить поведение России».
Кулеба также отметил, что россияне «категорически отвергают вопросы взаимодействия с американцами на этом треке».
«Вспомните линию Сурков-Волкер. Но в нормандском процессе имеем проблемы. Все говорят: Россия, ты - сторона конфликта, выполняй обязательства, прекращай войну. А Россия говорит: нет, мы не сторона конфликта. Пока мы не решим этот узел, полноценное урегулирование невозможно. И надо с американцами очень предметно поговорить о том, как развязать этот узел. Какую построить комбинацию, чтобы мы вышли из тупика», - подытожил министр.
Напомним, 7 июня президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден провели телефонные переговоры, во время которых американский лидер пригласил украинского коллегу посетить Белый дом.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 11 июня сообщил, что встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Америки в Вашингтоне состоится в конце июля.
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