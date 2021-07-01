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Парламент отменил режим свободной экономической зоны для Крыма

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Парламент отменил режим свободной экономической зоны для Крыма

Верховная Рада Украины отменила закон о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму. Такое решение в целом в четверг поддержали 328 депутатов, при минимально необходимых 226.

«Признать утратившим действие закон Украины „О создании свободной экономической зоны „Крым“ и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины“, — сказано в документе. Парламентарии также внесли изменения в ряд других законов страны. В пояснительной записке говорится, что эти изменения упорядочивают „порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию (ВОТ) и выезда из нее“, закрепляют право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, которые проживают на ВОТ и обеспечивают реализацию права на наследование для таких лиц».

В пояснительной записке к документу отмечается, что по действующему украинскому законодательству украинцы, проживающие в Крыму, считаются иностранцами, поэтому с них не взымаются общегосударственные налоги и сборы. По словам депутата т фракции «Голос» Рустема Умерова, власти предлагают отменить все дискриминационные положения, касающиеся граждан Украины, проживающих на полуострове.

«Люди, которые имеют крымскую прописку, в целях налогообложения приравниваются к нерезидентам, то есть к иностранцам. И это приводит к тому, что, например, при продаже недвижимости или наследовании человек должен заплатить повышенный налог, как для иностранцев. Это нужно отменить, это отношение к гражданам Украины как к нерезидентам. Мы сейчас не проводим никаких хозяйственных операций с оккупированным Крымом, поэтому нам закон о СЭЗ „Крым“ не очень нужен», — считает депутат. По его словам, после принятия закона на украинцев, проживающих в Крыму, Киев распространит такие же налоговые правила, как и внутри страны.

Документом также предлагается урегулировать порядок пересечения границы с Крымом, закрепить право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории, и обеспечить реализацию права на наследование для таких лиц.

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Закон о создании СЭЗ для Крыма был принят 12 августа 2014. Он вводил на 10 лет особый порядок реализации норм регуляторного, бюджетного, налогового и таможенного законодательства Украины, устанавливался особый режим внутренней и внешней миграции физических лиц, действия валютного и платежного режимов в пределах Крыма.

Крым, СЭЗ
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Четверг, 1 июля 2021
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