Более 130 стран поддержали введение глобального налога для международных компаний

Официальные представители 130 стран, включая все государства G20, по итогам встречи в виртуальном формате в четверг согласились с введением глобальной минимальной ставки налога в рамках более широкого пересмотра правил налогообложения международных компаний, сообщает The Wall Street Journal.

Это будет самое радикальное изменение в международном налогообложении за столетие.

В том числе одобрили введение налога Китай и Индия, которые ранее не были полностью согласны с предлагаемыми изменениями.

Теперь правительствам предстоит принять законы, которые будут гарантировать, что компании со штаб-квартирами в их странах будут платить налоги по минимальной ставке не ниже 15% в каждой стране, в которой они работают. Это уменьшит возможности для уклонения от уплаты налогов.

По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая руководит переговорами по налогам, правительства ежегодно теряют от $100 млрд до $240 млрд в год из-за недополучения налогов.

«После многих лет интенсивной работы и переговоров, это историческое соглашение обеспечит выплату крупными транснациональными компаниями справедливой доли налогов повсюду», — заявил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корман.

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала этот день «историческим для экономической дипломатии». «Сегодняшнее соглашение между 130 странами, на долю которых приходится более 90% мирового ВВП, является явным признаком того, что „гонка уступок“ (конкуренция стран за инвестиции за счет смягчения налогового режима — Ред.) стала на шаг ближе к завершению», — отметила она.

Международные соглашения тесно связаны с внутренней налоговой повесткой США, отмечается в статье. Администрация президента Джо Байдена добивается повышения ставки корпоративного налога до 28% с нынешних 21%, а также увеличения минимального налога на зарубежные доходы американских компаний до 21% с 10,5%.