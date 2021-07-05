Умер режиссер Владимир Меньшов

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов. Об этом говорится в сообщении россиского Мосфильма.

Он «скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», заявили на киностудии.

О том, что у актера и кинорежиссера выявили коронавирусную инфекцию, сообщалось неделю назад. Тогда же отмечалось, что Меньшов переносит болезнь легко.

Владимир Меньшов — актер театра, кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Он снял известные советские фильмы «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». В 1981-м его наградили Госпремией СССР. Артист также выиграл «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».