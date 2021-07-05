Умер режиссер Владимир Меньшов

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов. Об этом говорится в сообщении россиского Мосфильма.
Он «скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», заявили на киностудии.
О том, что у актера и кинорежиссера выявили коронавирусную инфекцию, сообщалось неделю назад. Тогда же отмечалось, что Меньшов переносит болезнь легко.
Владимир Меньшов — актер театра, кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Он снял известные советские фильмы «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». В 1981-м его наградили Госпремией СССР. Артист также выиграл «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016