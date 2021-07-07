Зеленский хочет, чтобы ЕС тоже двигался навстречу Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс сближения Украины и Европейского Союза должен быть двухсторонним.
«Сближение Украины и ЕС должно быть дорогой с двухсторонним движением. Ведь не только европейская интеграция делает Украину сильнее. Сильная Украина сделает сильнее Европейский Союз», — заявил Зеленский, выступая на вступительной сессии «Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье» в ходе 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, сообщает Интерфакс-Украина.
Также он заявил, что Украина хочет получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с НАТО.
«Согласен, что ключ к положительному решению наших евроатлантических стремлений — это, прежде всего, успех наших реформ. И мы будем и впредь делать все, чтобы ускорить темп реформ, в том числе в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина — НАТО. Но уже сегодня мы бы хотели получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу нашей интеграции с Альянсом», — заявил Зеленский.
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