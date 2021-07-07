Талибы заявили о контроле над почти половиной районов Афганистана

Радикальное движение «Талибан» заявило, что контролирует 162 района Афганистана из 398. По информации талибов, 23 района были взяты под контроль в провинции Бадахшан, в том числе район Вакхан, у которого общая граница с Таджикистаном протяженностью 910 км.
«Всего 162 района оказались под властью «Исламского эмирата» в последние недели«,— сказал официальный представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин, которого цитируют мировые СМИ.
Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади, в свою очередь, признал, что война вступает в «трудную» стадию, а силы безопасности защищают Афганистан и соотечественников всеми силами.
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