Войти
С момента открытия рынка земли продали 322 участка
официально
С момента открытия рынка земли продали 322 участка
Зеленский хочет, чтобы ЕС тоже двигался навстречу Украине
евроинтеграция
Зеленский хочет, чтобы ЕС тоже двигался навстречу Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Предполагаемых убийц президента Гаити задержали

257
Предполагаемых убийц президента Гаити задержали

Национальная полиция Гаити задержала предполагаемых убийц президента страны Жовенеля Моиза. Об этом в Twitter сообщил в среду госсекретарь страны Франц Экзантюс.

Позже начальник полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что четверо подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза были ликвидированы, еще двоих задержали.

Во время выступления по государственному телевидению полицейский назвал убитых «наемниками» и заявил, что четверо из них убиты, еще двое задержаны, и их допрашивают.

Читайте также: Основатель Blackwater планировал создать в Украине частную военную компанию

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. И. о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что «ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити». Совет министров ввел военное положение в стране на 15 дней.

Гаити
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 8 июля 2021
Среда, 7 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Ей, «зелені», може відразу панщину повернемо?!

Податки, податки і ще раз податки – головна тема кінця весни-початку літа. Мені просто цікаво: можливо у «слуг» з’явиться хоч один грам совісті і вони або не проголосують за проект №5600, або зроблять радикальні правки до нього. Якби тільки можна було б купити, гроші-то в них є, адже не секрет, що багато хто з депутатв отримують «в конверті».
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Акела таки промахнулся…

Прокуратура «внезапно» потребовала продлить арест Медведчука. Если кто не знает, то КПК (криминальный процессуальный кодекс… это ЗАКОН) требует, чтоб прокуратура не позже, чем за 10 дней до суда вносила в суд ходатайство о продлении домашнего ареста. Кто-то подскажет мне какое сегодня число? А… 7-е?! Т.е. за сутки до суда! Как интересно…
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Нынешние правители Украины решили возродить худшие практики абсолютизма

Нынешние правители Украины решили объединить два в одном - и абсолютистское государство и откупщиков - с целью опустошения карманов украинцев.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016