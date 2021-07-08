Предполагаемых убийц президента Гаити задержали

Национальная полиция Гаити задержала предполагаемых убийц президента страны Жовенеля Моиза. Об этом в Twitter сообщил в среду госсекретарь страны Франц Экзантюс.

Позже начальник полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что четверо подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза были ликвидированы, еще двоих задержали.

Во время выступления по государственному телевидению полицейский назвал убитых «наемниками» и заявил, что четверо из них убиты, еще двое задержаны, и их допрашивают.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. И. о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что «ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити». Совет министров ввел военное положение в стране на 15 дней.