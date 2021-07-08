Совбез ООН отреагировал на убийство президента Гаити

Совет Безопасности ООН осуждает убийство президента Гаити Жовенеля Моиза и призвал сохранять в стране стабильность, не допуская эскалации насилия. Об этом говорится в совместном заявлении стран-участниц Совбеза.

«Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили убийство президента Гаити Жовенеля Моиза. Они выразили соболезнования его семье и народу Гаити и призвали к незамедлительному привлечению к ответственности виновных в этом отвратительном преступлении», — сказано в заявлении.

Совбез призвал конфликтующие стороны не допускать насилия и призывов к нему, а также предостерег от действий, провоцирующих дальнейшую нестабильность в стране. Кроме того, члены ООН подчеркнули, что «твердо поддерживают» диалог и солидарны с гаитянами.

Осудил убийство Моиза генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, об этом он написал в Twitter. Он также призвал привлечь виновных к ответственности.

Президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен в ночь на 7 июля в своей резиденции. Вместе с ним была ранена его жена Этьен Жозеф, некоторые местные телеканалы и газеты — TeleSUR TV, El Dia и El Sol de Mexico — сообщили о ее смерти. Позднее эту информацию опроверг посол Гаити в США Бокчит Эдмонд.

Подозреваемые в убийстве были задержаны национальной полицией, сообщил госсекретарь Гаити Франц Экзантус.

Моиз отказался уйти в отставку в этом году под давлением оппозиции, утверждая, что срок его полномочий истекает в 2022 году. После этого на протесты вышли тысячи жителей Гаити, в стране произошли массовые беспорядки. Президент сообщил, что власти предотвратили государственный переворот, полиция арестовала 20 человек.

Совбез ООН — один из шести основных органов ООН. В его состав входят 15 стран. Из них пять постоянных (Россия, США, Великобритания, Китай и Франция) и 15 непостоянных членов. В данный момент к числу непостоянных членов ООН относятся Вьетнам, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Нигер, Норвегия, Тунис, Эстония, а также Сент-Винсент и Гренадины.