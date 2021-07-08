ООН напомнила Украине про необходимость провести перепись населения

Украине необходимо провести перепись населения, поскольку на сегодняшний день его точная численность неизвестна. Это важно для предоставления социально-экономических услуг и принятия решений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ООН в Украине по гуманитарным вопросам Асенефу Лубрани.
«Одним из вызовов остается то, что последнюю перепись населения Украина проводила в 2001 году. Она пропустила серию переписей по всему миру в 2010-м», — сказала Лубрани на Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе.
Представитель ООН подчеркнула, что важно провести перепись населения в Украине, поскольку на сегодняшний день неизвестна его точная численность.
«В последний раз это было 48 млн, сейчас население оценивается в 41,6 млн», — уточнила она.
По ее словам, важно провести новую перепись, чтоб каждый гражданин Украины был учтен. Это позволит украинскому правительству обеспечить предоставление социально-экономических услуг и принимать выверенные решения.
Напомним, ранее министр Кабмина Украины Олег Немчинов сообщил о планах провести перепись украинцев в 2023 году. Она будет проходить, в том числе, и через интернет.
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