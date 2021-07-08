В ООН заявили о ликвидации части убийц президента Гаити

Четыре человека, совершивших нападение на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и убивших его, ликвидированы, еще шестеро задержаны и находятся под стражей. Об этом заявила в четверг на брифинге специальный представитель генерального секретаря ООН по Гаити Хелен Ла Лайм по итогам встречи Совета Безопасности ООН по ситуации в этой стране после убийства президента.

«Четыре члена группы, которые напали на резиденцию президента, были ликвидированы полицией, еще шесть находятся под стражей. Мне также известно, что есть группа возможных преступников, которая укрылась в двух зданиях, они окружены полицией», — сказала она.

ООН не может подтвердить сообщения, что нападавшие на резиденцию президента Гаити носили форму Управления по борьбе с наркотиками США, заявила специальный представитель генерального секретаря ООН.

«Я видела эти сообщения, но подтвердить их не могу», — сказала она.

Ранее американские СМИ сообщили, что нападавшие на резиденцию президента Гаити представлялись сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США. Ла Лайм призвала дать властям страны время, чтобы провести расследование произошедшего, прежде чем делать какие-либо выводы.