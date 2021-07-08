В ООН заявили о ликвидации части убийц президента Гаити

Четыре человека, совершивших нападение на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и убивших его, ликвидированы, еще шестеро задержаны и находятся под стражей. Об этом заявила в четверг на брифинге специальный представитель генерального секретаря ООН по Гаити Хелен Ла Лайм по итогам встречи Совета Безопасности ООН по ситуации в этой стране после убийства президента.
«Четыре члена группы, которые напали на резиденцию президента, были ликвидированы полицией, еще шесть находятся под стражей. Мне также известно, что есть группа возможных преступников, которая укрылась в двух зданиях, они окружены полицией», — сказала она.
ООН не может подтвердить сообщения, что нападавшие на резиденцию президента Гаити носили форму Управления по борьбе с наркотиками США, заявила специальный представитель генерального секретаря ООН.
«Я видела эти сообщения, но подтвердить их не могу», — сказала она.
Ранее американские СМИ сообщили, что нападавшие на резиденцию президента Гаити представлялись сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США. Ла Лайм призвала дать властям страны время, чтобы провести расследование произошедшего, прежде чем делать какие-либо выводы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016