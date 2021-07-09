Высший антикоррупционный суд встал на строну судей ОАСК в «деле пленок»

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал следователям НАБУ, подававшим ходатайство об ограничении сроков ознакомления защитой судей Окружного админсуда Киева (ОАСК) с материалами в «деле пленок».

Решение суда выложил Телеграм-канал ЗЕландия.

Канал напомнил, что в деле 200 томов и почти 20 тысяч часов записей. По закону адвокаты обязаны прослушать их все.

Напомним, НАБУ подозревает судей ОАСК в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Кроме судей ОАСК подозреваемым является и председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.

17 марта 2021 года Высший антикорсуд отказал НАБУ в продолжении следствия по делу о «пленках», и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении досудебного расследования. Сейчас 11 подозреваемым в деле открыли материалы следствия для ознакомления. После ознакомления с материалами дела, их передадут в суд.