Войти
Трамп хочет взыскать с Китая $10 трлн за пандемию
позиция
Трамп хочет взыскать с Китая $10 трлн за пандемию
Байден заявил, что США и РФ не настроены на конфликт
дружба народов
Байден заявил, что США и РФ не настроены на конфликт

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

космос
RSS

Китай запустил корабль с космонавтами к своей орбитальной станции

533
Китай запустил корабль с космонавтами к своей орбитальной станции

Китайская ракета-носитель с пилотируемым кораблем «Шэньчжоу-12» запущена к строящейся орбитальной станции КНР «Тяньгун», на борту корабля находятся три космонавта. Трансляцию пуска вело Центральное телевидение Китая.

Запуск состоялся в четверг в 9.22 по местному времени (4.22 по Киеву) с космодрома «Цзюцюань» на северо-западе Китая. Позднее управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщило, что корабль «Шэньчжоу-12» успешно достиг околоземной орбиты.

После выхода на орбиту пилотируемый корабль должен состыковаться с основным модулем станции. образовав общую конструкцию с главным отсеком станции и грузовым кораблем «Тяньчжоу-2», который был запущен в конце мая. После этого космонавты перейдут в отсек «Тяньхэ», где проведут три месяца. Они будут заниматься контролем параметров окружающей среды, проверять функциональные характеристики оборудования, а также осуществлять внекорабельную деятельность, в том числе ремонтные работы с выходом в пространство за пределы модуля. Экипаж вернется на Землю в сентябре на борту возвращаемой капсулы.

Читайте также: Трамп хочет взыскать с Китая $10 трлн за пандемию

Запуск «Шэньчжоу-12» стал первой пилотируемой миссией Китая с 2016 года. В октябре 2016 года с космодрома «Цзюцюань» был запущен пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-11» с двумя членами экипажа на борту.

«Тяньхэ» — третья орбитальная станция КНР. В модуле будут жить космонавты, там же расположится центр контроля и управления. Новую китайскую станцию развернут к 2022 году. Предыдущую орбитальную станцию— «Тяньгун-2» — вывели в сентябре 2016 года, а первую — «Тяньгун-1» — в 2011-м. В марте 2019 года «Тяньгун-2» свели с орбиты и затопили.

Китай, космос
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 17 июня 2021
Среда, 16 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Василий Фурман
Василий Фурман
член Совета НБУ

Валютний курс - чергові випробування чи період відносної стабільності

Багато запитань зараз у суб’єктів господарювання та громадян: що відбувається з курсом гривні? Що змінилося в політиці НБУ на валютному ринку у зв’язку з посиленням курсу гривні. Відповідь проста - НБУ жодним чином не змінює своїх підходів до валютної політики.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Банковой остаётся думать-гадать в координатах «зрада — перемога»

Главным событием текущей недели в мировой повестке дня, несомненно, является встреча президентов США и РФ – Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Миллионы людей будут вчитываться и пытаться расшифровать каждое слово... Самое смешное, что на Банковой точно так же будут думать-гадать в координатах «зрада – перемога», о чем же все-таки они там договорились.
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Настоящая дипломатия – это не «ла-ла-ла»

16 июня состоится встреча Байдена и Путина. Миллионы людей во всем мире будут слушать заявления Байдена и Путина, будут вчитываться с строки пресс-релизов и пытаться понять - о чем говорили? И о чем договорились? Вы удивитесь, но в Офисе президента будут точно так же гадать «на кофейной гуще».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016