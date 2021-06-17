Китай запустил корабль с космонавтами к своей орбитальной станции

Китайская ракета-носитель с пилотируемым кораблем «Шэньчжоу-12» запущена к строящейся орбитальной станции КНР «Тяньгун», на борту корабля находятся три космонавта. Трансляцию пуска вело Центральное телевидение Китая.

Запуск состоялся в четверг в 9.22 по местному времени (4.22 по Киеву) с космодрома «Цзюцюань» на северо-западе Китая. Позднее управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщило, что корабль «Шэньчжоу-12» успешно достиг околоземной орбиты.

После выхода на орбиту пилотируемый корабль должен состыковаться с основным модулем станции. образовав общую конструкцию с главным отсеком станции и грузовым кораблем «Тяньчжоу-2», который был запущен в конце мая. После этого космонавты перейдут в отсек «Тяньхэ», где проведут три месяца. Они будут заниматься контролем параметров окружающей среды, проверять функциональные характеристики оборудования, а также осуществлять внекорабельную деятельность, в том числе ремонтные работы с выходом в пространство за пределы модуля. Экипаж вернется на Землю в сентябре на борту возвращаемой капсулы.

Запуск «Шэньчжоу-12» стал первой пилотируемой миссией Китая с 2016 года. В октябре 2016 года с космодрома «Цзюцюань» был запущен пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-11» с двумя членами экипажа на борту.

«Тяньхэ» — третья орбитальная станция КНР. В модуле будут жить космонавты, там же расположится центр контроля и управления. Новую китайскую станцию развернут к 2022 году. Предыдущую орбитальную станцию— «Тяньгун-2» — вывели в сентябре 2016 года, а первую — «Тяньгун-1» — в 2011-м. В марте 2019 года «Тяньгун-2» свели с орбиты и затопили.