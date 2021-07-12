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Подавляющее большинство украинцев не доверяют политическим партиям

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Подавляющее большинство украинцев не доверяют политическим партиям

74,2% украинцев не доверяют политическим партиям, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 1 по 7 июня 2021 года.

Согласно данным исследования, 19,5% респондентов доверяют политическим партиям, в то время как большинство — три четверти — не имеют такого доверия. Так, молодежь и старше респонденты более часто доверяют политическим партиям (23,5%), в то время как респонденты среднего возраста менее склонны доверять партиям (около 16%).

По партийным симпатиям также наблюдаются определенные различия. Избиратели «Слуги народа» и «Батькивщины» чаще доверяют политическим партиям (около трети).

Основные причины недоверия к политическим партиям: невыполнение предвыборных обещаний (56%), коррумпированность партий (41%) и зависимость от олигархов (31%). Молодые респонденты чаще говорят о проблемах коррупции в партийной жизни и зависимость от олигархов.

По мнению респондентов, существующим в Украине политическим партиям больше всего не хватает умения и желания защищать интересы простых людей (43%) и умения решать конкретные проблемы, волнующие простых граждан (34%).

Также партиям не хватает независимости от олигархов (30%) и прозрачности и подотчетности перед обществом (24,5%). Только 8% респондентов считают, что партиям не хватает достаточного финансирования на свою деятельность.

Кроме того, около 19% украинцы в целом готовы присоединиться к политическим партиям: больше всего таких среди избирателей «Батькивщины» — почти 24%, и избирателей «Евросолидарности» — 22,5%.

Только чуть больше трети опрошенных считают, что в Украине есть политическая сила, которая представляет их интересы. При этом молодежь значительно реже видит такие партии. Среди избирателей политических партий наиболее оптимистичные относительно представления их интересов являются избиратели «ОПЗЖ» — почти 68% считают, что в Украине есть политическая сила, которая отстаивает их интересы.

Среди избирателей «Евросолидарности» таких 54%, «Батькивщина» — 48,5%, среди избирателей «Слуги народа» — 37,5%. В то же время, по сравнению с 2015 годом стало больше людей, которые считают, что в Украине все же есть партия, которая представляет их интересы (доля таких людей возросла с 23% до 36%).

По данным опроса, 41% опрошенных считает, что политическую рекламу нужно запретить полностью, 27% респондентов считают, что следует разрешить ее только во время выборов. Еще 12,5% считают, что политическую рекламу можно позволить только в период между выборами, 14% считают, что она должна быть разрешена в целом.

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Респонденты отмечают, что основные соображения для поддержки той или иной партии для голосования на выборах обычно заключаются в способности партии защищать интересы простых людей (39%), добродетели партии (27%) и наличии в партии профессионалов с управленческим и менеджерским опытом (22%) .

Финансирование опросов осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).

Всего было проведено 2003 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает 2,4%.

партии, опрос
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