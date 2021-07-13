Украина хочет сотрудничать с Германией в производстве водорода

Украинская делегация во главе с президентом страны Владимиром Зеленским в Берлине обсуждала с немецкой стороной организацию стратегического сотрудничества в сфере производства и использования водорода. Об этом во вторник сообщил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, который также участвовал в переговорах.

«Мы обсудили с немецкими коллегами возможность для Украины интегрироваться в водородную экономику, которую будет создавать ЕС. Украина имеет значительный потенциал для производства „зеленого водорода“ и его экспорта в Германию, в чем заинтересована сама Германия», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, эту тему обсуждали с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Витренко отметил, что такое партнерство с украинской стороны может быть налажено на базе «Нафтогаза».

«Нужны пилотные проекты, в частности с немецкими компаниями, и далее масштабирование. Об этом мы конструктивно поговорили и наметили следующие шаги уже в ближайшее время. ...Договорились продолжить обсуждение на экспертном уровне и в более широком формате», — уточнил глава компании.

Глава «Нафтогаза» добавил, что на переговорах обсуждали и строительство газопровода «Северный поток — 2». «Мы договорились, что перспективы стратегического партнерства, которые позволят нам кардинально изменить ситуацию через 15-20 лет, не снимают текущие вопросы гарантирования безопасности Украины, в частности энергетической и экономической», — сообщил Витренко.

Ранее звучали заявления, что часть украинской ГТС может быть использована для транспортировки водорода и его поставку в страны Европы, если транзит российского газа через территорию Украины полностью прекратится.