Жители Чехии считают Россию главной угрозой для своей страны

Центр изучения общественного мнения при институте социологии Академии наук Чехии распространил в среду итоги опроса населения республики, согласно которым почти 37,7% ее жителей стали воспринимать Россию как угрозу для безопасности своей страны после предания огласке инцидента во Врбетице. Данные были опубликованы на официальном сайте центра.

Впервые за время проведения опросов населения был зафиксирован столь высокий процент «тех, кто считает Россию угрозой в сфере безопасности для Чехии», отметили в центре. Наибольшие опасения, связанные с РФ, высказывают чехи в возрасте от 30 до 39 лет. В этой возрастной группе их число составляет 47%.

Китай в качестве угрозы для безопасности Чехии, как следует из результатов опроса, воспринимают 17,1% чехов, США — 10,3%. Опасения по поводу Ирана высказали 3,8% опрошенных, Белоруссии — 2,8%, Германии — 2,6%, КНДР — 2,2%.

Исследование проводилось с 29 мая по 13 июня текущего года. В нем были задействованы 957 респондентов старше 15 лет, представляющие разные профессии и проживающие во всех регионах Чехии.

Предыдущий опрос на тему восприятия чехами внешних угроз проводился этим центром в ноябре 2018 года. Тогда РФ в качестве угрозы для безопасности страны посчитали 18% респондентов. Социологи связывают резкое увеличение числа опасающихся России с инцидентом во Врбетице.

Российско-чешские отношения резко обострились после того, как 17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на военных складах в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб.