Лукашенко и Путин обсудили увеличения присутствия НАТО в Украине

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили «проблему увеличения присутствия НАТО в Украине». Об этом сообщила в среду пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт по итогам переговоров президентов в Санкт-Петербурге.

«Международная повестка — западная политика в отношении Беларуси и России, в частности Европейского союза и США. Украина. Здесь отдельно обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия блока НАТО на территории страны. В частности, проведения масштабных учений и планы Альянса по строительству военных баз», — сказала она в видиокомментарии в Telegram-канале «Пул первого».

Кроме того, президенты обсудили тему «противодействия государств — членов ОДКБ угрозам в Средней Азии в связи с выводом войск США из Афганистана».