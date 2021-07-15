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Глава донецких сепаратистов заявил о желании вступить в партию «Единая Россия»

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Глава донецких сепаратистов заявил о желании вступить в партию «Единая Россия»

Глава так называемой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин намерен подать заявление на вступление в партию «Единая Россия». Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции по итогам форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов» в Донецке, передает подконтрольное сепаратистам Донецкое агентство новостей (ДАН).

«Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то что он считает правильным. Поэтому это считаю абсолютно правильным шагом с моей стороны. Конечно же буду», — ответил Пушилин на вопрос о том, будет ли он вступать в ряды всероссийской партии «Единая Россия».

Как сообщает ДАН, ранее в рамках форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов» в Донецке открылась площадка для записи в ряды партии «Единая Россия».

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Сообщается, то форум «Россия-Донбасс: единство приоритетов» проходит в Донецке при поддержке путинской политической партии «Единая Россия».

ДНР, Денис Пушилин, Единая Россия
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