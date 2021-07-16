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Отстраненному председателю Конституционного Суда Тупицкому вручили новое подозрение

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Отстраненному председателю Конституционного Суда Тупицкому вручили новое подозрение

Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора сообщено о подозрении бывшему Председателю Конституционного Суда Украины в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации, совершенной повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 361 УК Украины).

Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора.

Установлено, что бывший председатель Конституционного Суда Украины по предварительному сговору с главным бухгалтером этого суда допустили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов, в результате чего была искажена информацию об истинном их подписанте.

По данным следствия, экс-глава Суда после отстранения от должности из-за сообщения о подозрении в декабре 2020 года, передал защищенный электронный носитель с собственным ключом электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру и дал незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе. Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания подозреваемого за рубежом. В частности, таким образом было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов по бюджетных обязательствам, по распределению показателей сводных смет, распределению открытых ассигнований и сметных назначений, и тому подобное.

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Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Как сообщалось, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указ от 14 мая 2013 года № 256 о назначении Тупицкого судьей КС. Этим же указом он отменил указ о назначении судьей КС Касминина. В документе отмечается, что «отдельные судьи КС, назначенные Виктором Януковичем, продолжая исполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина».

Александр Тупицкий, Офис генпрокурора
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