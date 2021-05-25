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Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении экс-главы КС Тупицкого

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Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении экс-главы КС Тупицкого

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, который обвиняется в преступлениях против правосудия (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины), сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора во вторник.

«В Подольский районный суд г. Киева направлено обвинительное заключение в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Украины по фактам совершения уголовных преступлений против правосудия (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Как стало известно агентству «Интерфакс-Украина», речь в сообщении прокуратуры идет об экс-главе КС Александре Тупицком.

«Расследованием установлено, что в октябре 2018 года обвиняемый из корыстных побуждений и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, разыскиваемого правоохранительными органами, совершил подкуп свидетеля, преследуя цель, чтобы он отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, которое связано с противоправным завладением имущественными активами ЗАО «Зуевский энергомеханический завод», — сообщают в ОГПУ.

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Там добавляют, что на протяжении 2018-2019 годов Тупицкий неоднократно предоставлял следователю Генпрокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты по особо тяжкому преступлению.

Александр Тупицкий, Офис генпрокурора
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