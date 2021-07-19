Зеленский сегодня едет в Грузию

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 19 июля, посетит Грузию где подпишет Декларацию саммита «Ассоциированного трио» и примет участие в работе Батумской международной конференции, сообщили в пресс-службе главы государства.

«19 июля 2021 Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Грузию с целью начала деятельности формата „Ассоциированного трио“ Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств. Лидеры трех стран подпишут Декларацию саммита „Ассоциированного трио“ и проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем», — говорится в сообщении на сайте главы государства в понедельник утром.

Вместе с тем, в рамках визита Зеленский также примет участие в работе Батумской международной конференции вместе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Республики Молдова Майей Санду и президентом Европейского совета.