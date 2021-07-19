Новым спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине назначен финский дипломат

Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде назначила на должность специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ финского дипломата Микко Киннунена, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Финляндии.

«Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая является действующим председателем ОБСЕ в 2021 году, назначила посла Микко Киннунена специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе. Киннунен приступит к исполнению своих обязанностей 1 августа», — указывается в сообщении.

Как сообщалось, 6 июля стало известно о возможном выходе из переговорного процесса в Трехсторонней контактной группе спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ, швейцарского дипломата Хайди Грау.

Грау занимала пост с декабря 2019 года, сменив австрийского дипломата Мартина Сайдика.

Микко Киннунен в настоящее время является политическим директором (генеральным директором по политическим вопросам) МИД Финляндии. В 2009–2013 годах Киннунен работал послом Финляндии в Казахстане и Кыргызстане. Кроме того, он работал в посольствах в Москве и Вашингтоне, а также в постоянном представительстве Финляндии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.