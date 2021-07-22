Госсекретарь США встретился с представителями набсовета Мемориала «Бабий Яр»

Представители наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» Натан Щаранский и сенатор Джо Либерман в Вашингтоне встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает пресс-служба Мемориала.

«Мы благодарны за столь тёплый и дружественный прием, — сказал мемориала Натан Щаранский. — «США играют ведущую роль в защите и продвижении прав человека и демократических ценностей. Борьба против антисемитизма, проявлений ксенофобии и нетерпимости для меня является маркером развития человечества. Мы были рады проинформировать госсекретаря США о прогрессе крайне важного для Украины и всей восточной Европы проекта мемориализации жертв Холокоста от пуль. Бабий Яр в Киеве — самый известный символ этой международной трагедии», — сказал глава набсовета Щаранский.

Он отметил, что госсекретарю рассказали о «беспрецедентной поддержке президента Украины Владимира Зеленского, которая уже в этом году позволит открыть первую очередь мемориально-музейного комплекса в Бабьем Яре».

«Память о жертвах нацистов была стёрта советским режимом на протяжении полувека. Но сейчас с обретением Украиной истинной независимости мы видим реальные изменения. Мемориал позволит передавать память и учить новые поколения, развивать их и менять мир в лучшую сторону», — подчеркнул он.

В свою очередь глава Госдепартамента США в Twitter по результатам встречи подчеркнул глобальные вызовы демократии, тяжелое положение политических заключенных во всем мире и важность борьбы с антисемитизмом во всех его формах, включая искажение и отрицание Холокоста.

«Для меня было честью встретиться с известным советским диссидентом и правозащитником Натаном Щаранским. Соединенные Штаты повторяют его призыв к освобождению политических заключенных по всему миру, и мы присоединяемся к нему в осуждении антисемитизма во всех его формах», — написал Блинкен.