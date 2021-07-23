Задержанному при получении взятки зампредседателя Харьковского облсовета подписали подозрение

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении заместителю председателя Харьковского облсовета и адвокату, которых накануне вечером задержали при получении взятки.

«Информирую общество о том, что мною подписаны уведомления о подозрении заместителю председателя Харьковского областного совета и адвокату», — написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что уголовное производство было зарегистрировано в самом начале этого года. В течение этого времени детективы НАБУ и прокуроры САП собирали доказательства.

«Хочу поблагодарить наших партнеров из НАБУ и коллег из САП за хорошо спланированную и прекрасно проведенную операцию. Не могу скрыть сожаления, поскольку речь о моем родном городе и о моей родной области, но это ничего не меняет и не изменит. Политическая принадлежность фигурантов им также не поможет, а скорее наоборот — внимание к представителям команды власти в подобных случаях имеет значение», — добавила Венедиктова.

Как сообщалось, 22 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали замглавы Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката при получении 350 тыс. грн — последней части из взятки в 1 млн.50 тыс. грн. За эту сумму фигуранты обещали оставить в должности директора коммунального предприятия.

У главы Харьковского облсовета — три заместителя и первый заместитель. Один из них — Андрей Малыш — представитель партии «Слуга народа».