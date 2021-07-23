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Блинкен признал, что талибы могут захватить власть в Афганистане

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Блинкен признал, что талибы могут захватить власть в Афганистане

Действия боевиков движения «Талибан» указывают на то, что они могут попытаться силой захватить власть в Афганистане. Такую оценку американского руководства озвучил в пятницу в интервью телекомпании MSNBC госсекретарь США Энтони Блинкен.

«У нас есть серьезные опасения относительно действий талибов, которые указывают на то, что они могут попытаться силой захватить власть в стране», — указал Блинкен. По его словам, насильственный захват власти грозит тем, что Афганистан «станет государством-изгоем» и «не будет получать поддержку со стороны международного сообщества». «Мы активно используем дипломатические пути взаимодействия, потому что у этого конфликта... не может быть военного решения, и мы прилагаем усилия для того, чтобы положить ему конец», — указал глава Госдепа.

В четверг директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в интервью Национальному общественному радио США сообщил, что движение «Талибан» в военном плане на данный момент закрепило свои позиции в Афганистане как никогда с 2001 года. Однако, по его словам, вариантов дальнейшего развития событий может быть много.

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14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в Афганистане наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения «Талибан» наращивают темпы наступления по целому ряду направлений.

Афганистан, Энтони Блинкен
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Пятница, 23 июля 2021
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