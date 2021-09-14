Блинкен объяснил неудачи США в Афганистане «наследием Трампа»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нынешняя американская администрация унаследовала от предшественников договоренности с афганским движением «Талибан», которые оставляли ей мало пространства и времени для маневра.

Выступая на слушаниях в сенате, он развил свой тезис о том, что от экс-президента Дональда Трампа действующему американскому лидеру Джо Байдену достались «дедлайны, но не планы» ухода из Афганистана.

«Когда президент Байден вступил в должность в январе, он унаследовал соглашение, которое его предшественник заключил с талибами о выводе всех остающихся американских сил к 1 мая этого года. В рамках этой сделки предыдущая администрация добилась от афганского правительства освобождения пяти тысяч пленных талибов, включая ряд военных командиров высшего ранга. При этом наше собственное военное присутствие было сокращено до 2,5 тысячи человек», — сказал Блинкен.

«К январю 2021 года „Талибан“ достиг пика своей военной силы с (терактов) 9/11, а мы имели наименьшую численность войск на местности с 2001 года. В результате, вступив в должность, президент Байден сразу же оказался перед выбором между окончанием войны и ее эскалацией. Если бы он отказался от выполнения обязательств предшественника, то атаки на наши войска и наших союзников бы возобновились, и „Талибан“ развернул бы общенациональное наступление на крупнейшие города Афганистана», — сказал Блинкен.

Накануне он объяснялся за неудачи завершения афганской кампании перед палатой представителей. В сенате также ждали министра обороны Ллойда Остина, однако тот не явился на слушания в международном комитете.