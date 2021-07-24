Нидерланды могут выслать россиян, сообщавших информацию о деле MH17

Голландские власти могут экстрадировать российскую пару, предоставившую властям королевства важные сведения о крушении малайзийского боинга на Донбассе в 2014 году, пишет газета De Volkskrant со ссылкой на попавшие в распоряжение редакции документы.
Как утверждается в публикации, россияне случайно узнали информацию о крушении Boeing-777, выполнявшего рейс MH-17. В 2016 году пара переехала в Нидерланды, запросив убежище, а в 2018-м супруги раскрыли сведения о катастрофе властям страны. Миграционная служба и судьи посчитали нелогичным и заслуживающим порицания то, что они предоставили эту данные лишь спустя два года.
«Теперь голландские власти хотят экстрадировать Игоря и Елену (имена вымышленные. — Ред.)», — говорится в материале газеты.
При этом в статье не уточняется, какие именно сведения нидерландским властям сообщили россияне.
Напомним, что малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Следствие утверждает, что Boeing сбили пророссийскими боевики из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии из Курска.
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