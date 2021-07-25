Минск готов переориентировать агроэкспорт на Россию и Китай в случае санкций

В случае нарастания угрозы санкций со стороны Евросоюза, Беларусь может перенаправить экспорт своей сельскохозяйственной продукции в Россию и Китай, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия страны Иван Крупко в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Фактически 84% объема продуктов питания уходят в страны СНГ. Из них 73% — это Российская Федерация, или из $2,5 млрд $1,8 млрд. 16% — это третьи страны», — пояснил Крупко.

По его словам, по результатам последних пяти месяцев на втором месте по объему экспорта в белорусском сельскохозяйственном секторе оказался Китай, поднявшись с четвертого места в 2019 году. За 2020 год рост составил 50%.

При этом в Европу Минск продает продуктов на $385 млн в год, в Украину — на $195 млн, отметил министр.

«Эти объемы очень схожи с рынком Китая, поэтому у нас предприятия сертифицированы как на европейский рынок, как сертифицированы на Украину, так и на Китай. В случае если санкционные вопросы будут нарастать и будут претензии к предприятиям, закроются рынки, мы безболезненно перейдем на схожие рынки», — сказал Крупко.

Весной Беларусь перенаправила экспортные потоки нефтепродуктов из литовских портов в российские. Первые экспортные партии отправились в начале марта, их перевалка осуществлялась в порту Усть-Луга и в порту Санкт-Петербурга.

Перенаправить торговые потоки президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал еще в августе после того, как Литва пригрозила Минску санкциями в случае отказа принять план мирного урегулирования ситуации с протестами.

«Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — сказал тогда президент.

Всего ЕС ввел пять пакетов санкций против Беларуси. Пятый содержал в себе первые секторальные санкции, которые, среди прочего, ограничили торговлю нефтепродуктами, калийными удобрениями и сырьем для табачной промышленности, ввели запрет на поставки в страну продукции двойного назначения, а также некоторые финансовые ограничения.