В Полтавской области легковушка врезалась в грузовик, четыре человека погибли

На автодороге Р60 «Кролевец-Пирятин» вблизи с. Прыхидьки (Полтавская обл.) в воскресенье, 25 июля, произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате чего погибли четыре человека, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Около 5 утра вблизи с. Прыхидьки Пирятинского района на автодороге Р60 „Кролевец-Пирятин“ в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 4 человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что над высвобождением тел погибших на месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники.