В Полтавской области перевернулся автобуса, есть пострадавшие

В Полтавской области в понедельник утром автобус, следовавший в Киев, съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок, пострадали водитель и 10 пассажиров, сообщает областная Национальная полиция.

«В автобусе на момент ДТП находилось 22 пассажира и два водителя. В результате ДТП водителю и десяти пассажирам оказывают помощь в больнице. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается», — говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в Полтавской области в понедельник.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины ДТП. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины.