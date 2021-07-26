СБУ ликвидировала в Ивано-Франковской области мощную ботоферму

Служба безопасности Украины в Ивано-Франковской области ликвидировала организованную местным жителем ботоферму, которая выполняла задачи заказчиков из РФ.

«Ботоферма работала в основном в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках. Заказчиками услуг были, в основном, клиенты из РФ. И использовали ее „мощности“, когда нужны были масштабные искажения реального положения вещей. В основном, это „накрутка“ количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах. „Расчеты“ велись в рублях», — сообщает пресс-центр СБУ.

Организатор ботофермы — специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям. Только с начала года он использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тыс. SIM-карт украинских и российских мобильных операторов.

В ходе проведенных обысков по месту реального проживания организатора ботофермы, обнаружено и изъято SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование и почти три тысячи SIM-карт операторов мобильной связи.