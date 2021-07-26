ФГИ распорядился приватизировать «Центрэнерго» до конца года

Фонд государственного имущества (ФГИ) издал приказ о приватизации энергогенерирующей компании ПАО «Центрэнерго».
«Приказом ФГИ № 1275 от 23 июля 2021 года принято решение о приватизации объекта государственной собственности — госпакета акций в размере 78,289% уставного капитала публичного акционерного общества „Центренерго“, что составляет 289 205 117 штук акций», — говорится в сообщении на сайте приватизационного ведомства в понедельник.
Согласно приказу, утвердившему план размещения акций, пакет акций генкомпании планируется к размещению на аукционе с условиями в сроки со 2 августа по 31 декабря 2021 года.
Управление большой приватизации Фонда должно обеспечить создание аукционной комиссии и конкурсный отбор советника для подготовки к приватизации и продажи пакета, говорится в приказе.
Как сообщалось, в середине июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что госпакеты акций в ПАО «Центрэнерго», как и ПАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) готовы для продажи на приватизационных конкурсах.
Прогнозируемые сроки приватизации Центрэнерго постоянно менялись: сначала была анонсирована его продажа до конца 2021 года, затем в прогнозах Фонда сроки сдвигались на март 2022 года- второй квартал 2022 года.
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