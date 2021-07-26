В Беларуси завершается процесс признания красно-белой символики экстремистской

Генпрокуратура Беларуси завершает подготовку материалов для обращения в Верховный суд с целью признания БЧБ-символики (используемой белорусской оппозицией бело-красно-белой символики) экстремистской. Об этом в понедельник сообщил генпрокурор страны Андрей Швед.
«Мы завершаем подготовку материалов для обращения в Верховный суд с целью признания этого полотна экстремистской символикой», — приводит заявление Шведа агентство БелТА. По его словам, «собраны новые подтверждения тому, что бело-красно-белая символика использовалась во время войны карательными батальонами как обязательный элемент униформы».
В июне МВД Беларуси предложило включить бело-красно-белый флаг и лозунг «Живе Беларусь», которые использует белорусская оппозиция, в перечень нацистской символики и атрибутики. Ведомство обосновало инициативу тем, что эти символы использовали структуры, сотрудничавшие с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны. Бело-красно-белый флаг, коллаборационистское приветствие и боевой клич использовались, якобы, «карателями и полицаями, а именно: 13-м Белорусским полицейским батальоном SD, Союзом белорусской молодежи, Белорусским корпусом самообороны, Белорусской краевой обороной».
В Беларуси бело-красно-белый флаг стал основным символом протестов после прошедших в стране 9 августа прошлого года президентских выборов. Оппоненты власти считают его историческим национальным символом. Флаг в стране был официальным с 1918 по 1919 год, а также с 1991-й по 1995-й.
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