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Фонд госимущества хочет присоединить «Электротяжмаш» к «Турбоатому»

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Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины 27 августа инициирует внеочередное собрание акционеров АО «Турбоатом», на которое выносит вопрос о присоединении к нему харьковского завода «Электротяжмаш».

«Присоединить к Обществу (АО «Турбоатом» — Ред.) акционерное общество «Завод «Электротяжмаш» (код по ЭГРПОУ 00213121), — указано в проекте решения собрания по этому вопросу.

В настоящее время «Завод „Электротяжмаш“ является госпредприятием

В АО „Турбоатом“ в лице ФГИ государство владеет более 75,22% акций.

В повестку дня собрания акционеров АО „Турбоатом“ также внесены вопросы утверждения рыночной стоимости акций АО „Турбоатом“ и смены его названия.

Согласно проекту решения, планируется утвердить рыночную стоимость акций АО „Турбоатом“, определенную оценщиком, избранным внеочередным собранием акционеров 20 августа, в размере 1,95 грн за акцию (номиналом 0,25 грн — Ред.).

Название АО „Турбоатом“ предполагается заменить на АО „Украинские энергетические машины“ (АО „Укрэнергомашины“).

Соответственно предполагается внести изменения в Устав и внутренние положения общества (в частности, положение о принципах формирования набсовета компании).

„Турбоатом“ — единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

По состоянию на первый квартал 2021 года государству принадлежит более 75,22% акций. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд „Седьмой“ под управлением КУА „Сварог Эссет Менеджмент“, связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% акций принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd., аффилированной, по данным „Турбоатома“, с российским холдингом „Силовые машины“ (фактический владелец Алексей Мордашов).

Как сообщалось, „Турбоатом“ завершил 2020 год с чистой прибылью в размере 226,53 млн грн, что на 27,8% меньше, чем в 2019 году (314,07 млн грн), чистый доход сократился почти вдвое — до 1 млрд 466 млн грн.

Уставный капитал АО — 105,62 млн грн, номинал акции — 0,25 грн.

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ГП „Завод“ Электротяжмаш» специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Поставляет продукцию в Индию, Казахстан, Бангладеш и другие страны.

В январе-сентябре 2020 года завод нарастил убыток в 12,7 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года — до 360,97 млн грн, чистый доход сократился в 2,2 раза — до 635,4 млн грн. За весь прошлый год результаты не обнародованы.

Гендиректор АО «Турбоатом» Виктор Субботин весной текущего года заявлял о критической ситуации и фактической остановке своего партнера — «Электротяжмаша», и возможности срыва в связи с этим контрактов «Укргидроэнерго» с финансированием ЕБРР и ЕИБ.

ФГИ, Турбоатом, Электротяжмаш
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